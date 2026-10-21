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21 октября, 18:17

Транспорт

От станции "Медведково" с 31 октября запустят 3 новых пригородных маршрута

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

С 31 октября от метро "Медведково" начнут курсировать три новых пригородных маршрута проекта "Москва – область" – 1170 и 1197 будут следовать в Мытищи, а 1412 – в Перловку городского округа Мытищи. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Стоимость проезда будет зависеть от расстояния. Для оплаты необходимо прикладывать карту при входе и выходе. Карта "Стрелка" работать не будет.

На маршруте 1170 поездка обойдется в 71–92 рубля по карте "Тройка" и 76–97 рублей – по банковской карте. На маршруте 1197 тариф составит 71–100 и 76–105 рублей соответственно, а на маршруте 1412 стоимость проезда будет составлять 71–82 рубля по "Тройке" и 76–87 рублей – по банковской карте.

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На всех маршрутах будут действовать абонементы "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 и 365 дней. Они позволяют экономить на поездках до 60% в год и включают бесплатные пересадки на весь транспорт Москвы. Учащиеся смогут пользоваться льготными абонементами на 30 или 90 дней по карте москвича.

Бесплатный проезд предусмотрен для льготных категорий граждан по картам москвича и жителя Московской области, а также для жителей Подмосковья младше 60 лет, имеющих право на бесплатный проезд на областных маршрутах. Если областная карта не срабатывает, ее нужно перекодировать в МФЦ Московской области.

При оплате разовых поездок "Тройкой" или банковской картой скидки на пересадки не предоставляются, поэтому пассажирам рекомендуют выбирать абонемент "Единый" зоны "Пригород". Пополнить "Тройку" можно в кассах и автоматах метро, а также через приложения "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Также с 24 октября в пяти округах Москвы изменится работа восьми маршрутов наземного транспорта. Корректировки позволят увеличить частоту движения и сократить ожидание автобусов и электробусов.

Маршрут 403 станет магистральным м43, а 243 и 905 заменят на 423 и 495. Также изменятся маршруты 621, 207, 889, 750, 950, т29 и с543. В ТиНАО транспорт будет ходить чаще, а маршрут 207 перестанет заезжать к Внуковскому заводу.

Схема движения автобусов изменится на западе Москвы с 24 октября

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