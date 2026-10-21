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21 октября, 16:46

Общество

Работу с высокой зарплатой проще всего найти в Москве, Казани и Санкт-Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва, Казань и Санкт-Петербург возглавили рейтинг российских мегаполисов с доступной высокооплачиваемой работой. Результаты предоставило РИА Новости со ссылкой на опрос 10 тысяч совершеннолетних жителей крупных городов.

Участники исследования оценивали свои возможности найти работу с высокой зарплатой по пятибалльной шкале. Москва набрала в среднем 2,71 балла, Казань – 2,55, а Санкт-Петербург – 2,50.

В следующую группу вошли Новосибирск и Краснодар с результатом 2,41 балла каждый. У Перми оказалось 2,33 балла, у Екатеринбурга и Красноярска – по 2,32.

Наиболее сложной ситуацию с поиском высокооплачиваемой работы сочли жители Волгограда, оценившие ее доступность в 2,04 балла. Немногим выше оказались показатели Воронежа – 2,13, Челябинска – 2,18, Омска – 2,20, Ростова-на-Дону – 2,23 и Нижнего Новгорода – 2,24.

В прошлом году в число лидеров по доступности работы с высокой зарплатой также вошли Москва, Казань и Санкт-Петербург. В этой группе были еще Красноярск, Краснодар и Екатеринбург.

В столице женщины оценили возможности найти высокооплачиваемую работу выше, чем мужчины. В Петербурге, напротив, более высокие оценки поставили мужчины.

Возраст респондентов тоже повлиял на результаты. Москвичи старше 45 лет оценили доступность такой работы в 2,5 балла, тогда как участники опроса младше 25 лет поставили 3,07 балла. В Санкт-Петербурге оценки этих возрастных групп составили 2,41 и 2,70 балла соответственно.

Примечательно, что в Москве респонденты со средним профессиональным образованием оценили доступность высокооплачиваемой работы в 2,8 балла, а с высшим – в 2,56. В Петербурге показатели составили 2,66 и 2,38 балла соответственно. По мнению аналитиков, такая разница косвенно свидетельствует о дефиците рабочих на рынке труда.

Ранее исследователи раскрыли, что генеративный ИИ сильнее всего влияет на специальности с повторяющимися задачами. В частности, часть профессий на данный момент находится в переходной зоне. К примеру, специалист базовой технической поддержки, младший программист и методист могут переместиться из категории трансформирующихся в категорию устаревающих.

Сегодня влиянию генеративного ИИ наиболее подвержены операторы производственных линий, архивариусы, диспетчеры по логистике, библиотекари-каталогизаторы, нормировщики, контролеры ОТК, дежурные по железнодорожным переездам и другие.

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