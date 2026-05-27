27 мая, 13:38

Технологии

Краснов поручил проанализировать судебные дела по использованию ИИ

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил проанализировать судебные дела, связанные с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Согласно поручению, судам необходимо будет оценить использование ИИ в качестве предмета споров или совершенных правонарушений.

"Отдельный блок посвящен защите чести, достоинства и деловой репутации при распространении порочащих сведений, созданных с помощью ИИ, включая случаи использования дипфейков, и защите интеллектуальной собственности, в том числе при обучении больших языковых моделей без согласия автора", – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках анализа инстанции рассмотрят административные и уголовные дела по оспариванию решения властей, которые были приняты на основе предложений нейросетей.

По результатам изучения Верховный суд предоставит разъяснения, а полученные данные послужат ориентиром при решении подобных вопросов.

Ранее стало известно, что российские власти прорабатывают вопрос использования искусственного интеллекта в сфере дорожной безопасности. Нейросети могут задействовать для выработки решений по профилактике ДТП, а также для контроля за ситуацией на дорогах.

