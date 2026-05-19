"Известия": общественники призвали изъять из продажи семена выдуманных ИИ растений

19 мая, 03:05

В РФ призвали изъять из продажи семена и саженцы выдуманных ИИ растений

Фото: depositphotos/Leonid_Shtandel

МВД и Генпрокуратуру РФ попросили изъять из продажи саженцы и семена растений, выдуманных искусственным интеллектом (ИИ). С таким предложением обратилась Общественная потребительская инициатива (ОПИ), сообщает газета "Известия".

Общественники отмечают, что в преддверии дачного сезона некоторые продавцы предлагают россиянам купить растения с неправдоподобными характеристиками. Речь идет о продаже "тигровых груш", плоды которых напоминают расцветку хищников, "малино-клубничных деревьев", "красно-черных яблонь" с мякотью плодов цвета угля, "радужной земляники", "синей малины", несуществующих гибридов роз и прочих саженцев.

"Под видом этих ИИ-галлюцинаций россиянам реализуют копеечные семена простой травы или обычные саженцы. Это не просто введение в заблуждение – это преднамеренный обман, поставленный на поток", – подчеркнул глава ОПИ Олег Павлов.

В итоге покупатели теряют не только деньги, но и свое время в результате долгих ухаживаний за пустышкой в ожидании чудо-урожая.

В ОПИ назвали продажу таких волшебных семян технологическим мошенничеством, отметив, что она нарушает закон "О защите прав потребителей" и "О семеноводстве", нормы которого запрещают реализацию сортов, не включенных в Госреестр селекционных достижений.

Помимо этого, действия продавцов могут подпадать сразу под несколько статей КоАП РФ – нарушение правил торговли семенами или продажа товаров без документов, подтверждающих сортовые и посевные качества – и под уголовную статью о мошенничестве.

Ранее эксперт напомнила, что россиянам запрещено выращивать дома или на огороде ипомею, гавайскую розу и психотрию зеленую. В некоторых растениях содержатся наркотические или психотропные вещества, которые представляют угрозу для здоровья людей.

