28 мая, 08:20

В ФСБ заявили о расширении практики ограничения судоходства на Балтике

Фото: ТАСС/Александр Мелехов

Страны НАТО расширяют практику ограничения свободы судоходства в Балтийском море в отношении судов, которые осуществляют торговое мореплавание с заходом в российские порты. Об этом сообщил первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов в интервью "Российской газете".

Он подчеркнул, что это делается, чтобы препятствовать морской экономической деятельности России в Балтийском море и создать условия, стимулирующие отказ судовладельцев от использования российских портов для перевалки грузов.

Страны Европы, в свою очередь, ищут правовые основания для создания искусственных ограничений. Например, поводом для остановки, осмотра и задержания судов, перевозящих грузы в интересах российских участников внешнеэкономической деятельности, становятся информационные вбросы о якобы связанном с Россией "теневом флоте". Это должно побудить Евросоюз внести изменения в правила судоходства на Балтике.

"Однако пересмотреть действующую договоренность о самоограничениях Эстонии и Финляндии в интересах создания международного судоходного коридора в Финском заливе невозможно без нарушения норм международного морского права", – отметил Кулишов.

Он объяснил, что "намерения" Таллина и Хельсинки расширить границы национальных вод территориального моря противоречат Конвенции ООН по морскому праву 1982 года – они ограничивают права других участников на свободный проход через Финский залив.

Тем не менее пограничная служба ФСБ, МИД, Военно-морской флот, Росморречфлот и другие ведомства реализуют комплекс превентивных и профилактических мер, таких как непрерывный мониторинг обстановки в регионе.

Ранее Кулишов указывал на то, что Эстония пытается в одностороннем порядке пересмотреть давние договоренности с Россией о линии разграничения на Чудском озере и реке Нарве. По его словам, шаги Таллина провоцируют напряженность непосредственно на госгранице и подрывают устоявшийся режим безопасного судоходства в акваториях.

