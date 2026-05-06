06 мая, 23:02

Политика

В посольстве РФ отреагировали на инициативу Британии по созданию нового альянса

Фото: ТАСС/Илья Дмитрячев

Российская сторона рассматривает идею Великобритании по созданию "Альянса северных флотов" на базе Объединенных экспедиционных сил как попытку противостоять в Балтийском регионе. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передает ТАСС.

Дипломат обратил внимание, что флот Британии находится не в лучшем состоянии. Именно поэтому, по его словам, Лондон и создает военную коалицию для борьбы с "российской угрозой".

Кроме того, Келин указал, что усилия Британии нацелены на то, чтобы повысить градус "русофобской истерии в Европе". Это, по его мнению, приведет к усилению напряженности в Балтийской регионе.

Глава диппредставительства также обратил внимание, что многие говорят о возможном использовании "Альянса северных флотов" для блокады Балтийского моря. Он напомнил, что подобные инициативы давно озвучиваются в странах Северной Европы. Однако, по его словам, их никому не удавалось реализовывать.

"Не получится и сейчас. Не хватит у Британии и ее союзников ресурсов для реализации столь амбициозных устремлений", – отметил Келин.

Он добавил, что Москва учитывает планы Лондона в собственном военном планировании и готова дать решительный ответ при необходимости. Также российская сторона продолжит следить за развитием событий.

Ранее дипломат Артем Булатов заявлял, что страны Евросоюза и НАТО намерены обкатать в Балтийском море блокировку судоходства для нанесения ущерба другим государствам.

По его словам, анализ развернутой Западом кампании в отношении судов, осуществляющих перевозки в российских интересах, показал, что целью ЕС и Альянса является лишение России доходов от торговли, проводимой в соответствии с международным правом.

политика

