Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

01 мая, 09:19

Политика

В МИД РФ сообщили о планах ЕС и НАТО по блокировке судоходства на Балтике

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer

Страны Евросоюза и НАТО планируют обкатать в Балтийском море блокировку судоходства для нанесения ущерба другим государствам. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

Как он отметил, анализ развернутой Западом кампании в отношении судов, которые осуществляют перевозки в интересах России, показал, что целью ЕС и НАТО является лишение РФ доходов от проводимой в соответствии с международным правом торговли.

"Ставится цель обкатать в Балтийском море односторонние механизмы контроля и блокирования международного судоходства, которые впоследствии могут использоваться Евросоюзом и НАТО в стратегически важных районах Мирового океана для нанесения ущерба отдельным "неугодным" странам", – подчеркнул дипломат.

Такие действия Булатов назвал сигналом для стран мирового большинства. По его словам, Москва уже ведет работу с зарубежными партнерами по противодействию подобным тенденциям.

Ранее СМИ сообщили, что Великобритания и еще 9 европейских стран хотят создать объединенные военно-морские силы (ВМС) для противостояния России. В их число также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Норвегия, страны Балтии и Нидерланды. При этом США в составе нет, однако рассматривается возможность участия Канады.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика