Станции метро Москвы начали готовить к летнему сезону

Сотрудники метро Москвы начали готовить станции к летнему сезону, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве рассказали, что сотрудники промывают все поверхности вестибюлей и платформ более чем на 290 станциях метрополитена и МЦК, а также колонны, окна и витражи. Кроме того, специалисты промывают фасады выходов и вестибюлей на улице, проверяют работу кондиционеров на станциях и в поездах.

До этого в метро были сняты вторые вестибюльные двери, поэтому температура становится более комфортной. Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов также указал на то, что перед теплым сезоном вентиляция станций переводится в летний режим.

"Воздух обновляется до 5 раз в час, поэтому поездки остаются комфортными даже в самую жаркую погоду", – подчеркнул он.

Ранее к летней навигации в Москве начали готовить 82 набережных, включая Москворецкую, Кремлевскую, Крымскую, Раушскую и Берсеневскую. Там очистят и отремонтируют сооружения. Облицовку и ограждения заменят.

Кроме того, запланированы мероприятия по устранению дефектов в швах гранитной облицовки на ряде набережных.

