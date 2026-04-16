16 апреля, 13:37

Транспорт

Теплоходы "Московского речного пароходства" подготовили к летней навигации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты завершили подготовку теплоходов "Московского речного пароходства" к новому сезону летней навигации. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"На судах компании были проведены плановые ремонтные работы, модернизация, замена технического оборудования, обновлены интерьеры общей туристической зоны и кают", – говорится в сообщении.

К новой навигации мастера красят теплоходы, благодаря чему обеспечивают их защиту от коррозии и атмосферных воздействий.

С 2026 года на всех теплоходах начнут подавать воду в каютах и отдельно для чистки зубов. Также на них заменили кухонную технику, инвентарь и посуду, сделали новые современные плиты, печи, холодильники и морозильные камеры.

Ранее к летней навигации в Москве начали готовить 82 набережные, включая Москворецкую, Кремлевскую, Крымскую, Раушскую и Берсеневскую. Там очистят и отремонтируют сооружения. Облицовку и ограждения заменят.

Кроме того, запланированы мероприятия по устранению дефектов в швах гранитной облицовки на ряде набережных.

Акватория Москвы-реки почти полностью покроется сетью речных маршрутов за 10 лет

