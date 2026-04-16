16 апреля, 11:01

Транспорт

Маршруты-переправы от Северного речного вокзала заработают 27 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Маршруты-переправы от столичного причала Северного речного вокзала возобновят работу с 27 апреля. Рейсы отправятся до Химок и Южного Тушина, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов пояснил, что маршруты-переправы экономят время в пути для жителей пяти районов Москвы и области. Они стали популярной альтернативой наземному городскому транспорту. Поездку можно оплатить картой "Тройка" в кассах или на борту.

Всего суда "850 лет Москве" и "Москва-1" ежедневно будут выполнять 40 рейсов от Северного речного вокзала и обратно.

"Путь до причала "Химки" составляет всего 30 минут, а до "Захарково" – 10 минут. В прошлом году суда перевезли более 200 тысяч пассажиров", – добавил вице-мэр.

Ранее гибридное прогулочное судно "Стрельна" совершило более 250 рейсов по Москве-реке с начала его курсирования. Оно перевезло уже свыше 6 тысяч пассажиров. Маршрут судна стал круговым. Теперь его стартовой и финишной точкой является причал "Китай-город".

"Стрельна" способна перевозить за раз до 130 человек, имея удобный салон с панорамными окнами. Кроме того, судно почти не создает вибраций при движении.

