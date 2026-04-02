Более 250 рейсов совершило гибридное прогулочное судно "Стрельна" по Москве-реке

Более 250 рейсов по Москве-реке совершило гибридное прогулочное судно "Стрельна" с начала его курсирования. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"В прошлом году успешно запустили первое гибридное прогулочное судно "Стрельна". С момента запуска оно перевезло более 6 тысяч пассажиров. Маршрут судна стал круговым. Теперь его стартовой и финишной точкой является причал "Китай-город", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, это предоставляет пассажирам возможность рассмотреть главные достопримечательности столицы с воды.

С начала запуска "Стрельна" прошла уже более 6 тысяч километров. Время речной прогулки на судне составляет 1 час 45 минут.

"Стрельна" способна перевозить за раз до 130 человек, имея удобный салон с панорамными окнами. Кроме того, судно почти не создает вибраций при движении и может курсировать ежегодно при помощи энергоемкой системы аккумуляторов.

Ранее на Московской верфи стартовала сборка пятого и шестого электросудов проекта "Москва 1.0". Производственные мощности верфи позволяют не только возводить новые суда, но и оперативно обслуживать уже существующий флот.

Благодаря этому в будущем там будут выпускать электрические суда для прогулочных маршрутов, безэкипажные катера для безопасности и экомониторинга на Москве-реке.

