Новости

Новости

02 апреля, 15:19

Транспорт

Более 250 рейсов совершило гибридное прогулочное судно "Стрельна" по Москве-реке

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более 250 рейсов по Москве-реке совершило гибридное прогулочное судно "Стрельна" с начала его курсирования. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"В прошлом году успешно запустили первое гибридное прогулочное судно "Стрельна". С момента запуска оно перевезло более 6 тысяч пассажиров. Маршрут судна стал круговым. Теперь его стартовой и финишной точкой является причал "Китай-город", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, это предоставляет пассажирам возможность рассмотреть главные достопримечательности столицы с воды.

С начала запуска "Стрельна" прошла уже более 6 тысяч километров. Время речной прогулки на судне составляет 1 час 45 минут.

"Стрельна" способна перевозить за раз до 130 человек, имея удобный салон с панорамными окнами. Кроме того, судно почти не создает вибраций при движении и может курсировать ежегодно при помощи энергоемкой системы аккумуляторов.

Ранее на Московской верфи стартовала сборка пятого и шестого электросудов проекта "Москва 1.0". Производственные мощности верфи позволяют не только возводить новые суда, но и оперативно обслуживать уже существующий флот.

Благодаря этому в будущем там будут выпускать электрические суда для прогулочных маршрутов, безэкипажные катера для безопасности и экомониторинга на Москве-реке.

"Новости дня": лекции о классической музыке запустили на речном трамвае в Москве

Читайте также


транспортгород

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

