Собянин: в 2026 году будет открыт четвертый маршрут речного электротранспорта

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Четвертый регулярный маршрут речного электротранспорта "Лужники" – "Киевский" будет запущен в 2026 году, сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Кроме того, в текущем году будет продлен третий маршрут "Новоспасский" – "ЗИЛ" – он станет длиннее на свыше 1,5 километра и дойдет до причала "Красные холмы" на Космодамианской набережной. Всего на маршруты, по словам мэра, выйдет восемь новых электросудов.

"Возрождение регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке – уникальный проект. Мы первыми в мире запустили круглогодичный водный транспорт полностью на электрическом ходу. Первый такой маршрут открыли в июне 2023 года. Сегодня в городе их уже три – общей протяженностью порядка 30 километров", – добавил Собянин.

По его словам, столичные власти закупили 31 судно. Их назвали в честь названий малых рек Москвы. Судна способны проходить по мелкобитому льду толщиной до 20 сантиметров. Благодаря этому альтернативные варианты для перемещения по городу получили свыше 1,8 миллиона человек из 22 районов Москвы.

Всего пассажиры совершили на электросудах свыше 3 миллионов поездок, а самыми популярными точками для отправления стали причалы "Киевский", "Парк Фили", "Печатники", "Сити-Центральный", "ЗИЛ" и "Южный речной вокзал". Всего в настоящее время установлено 24 причала, резюмировал градоначальник.

Ранее в Москве появился новый плавучий причал "Лужники". Он предназначается для будущего четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта. Диаметр причала составляет 16 метров. Он вмещает до 80 пассажиров. Ожидается, что электросуда будут заряжаться от причала во время стоянки, поскольку он работает от электричества.

