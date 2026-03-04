Путин назвал террористической атаку на российский газовоз в Средиземном море

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал террористической атаку украинских катеров на российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море.

"Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода", – подчеркнул глава государства в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.

По словам российского лидера, подобные инциденты усугубляют ситуацию на мировых энергетических рынках и рынках газа, в том числе и для Европы.

"Получается, что киевский режим кусает, на самом деле, ту руку, с которой клюет, а именно руку Евросоюза. Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную – и оружием, и деньгами. А киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой", – сказал Путин.

Об атаке на российский газовоз стало известно 4 марта. Уточнялось, что инцидент произошел 3-го числа близ территориальных вод Мальты.

Судно "Арктик Метагаз" следовало с оформленным по всем правилам грузом из Мурманска. Нападение было совершено с побережья Ливии. Все члены экипажа являются россиянами.

Минтранс России квалифицировал произошедшее как акт международного терроризма и морского пиратства, а также как грубейшее нарушение норм международного морского права.

Позже официальный представитель ведомства Николай Шестаков заявил, что двое моряков которые получили ожоги в ходе атаки, были госпитализированы в больницу Бенгази. Он добавил, что остальные 28 членов экипажа российского судна проследовали в Мурманск.

Власти Мальты отказали в эвакуации экипажа российского газовоза "Арктик Метагаз", заявив, что это не входит в их полномочия. Мальтийская сторона пояснила, что инцидент произошел за пределами их поисково-спасательной зоны.