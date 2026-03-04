Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 20:54

Происшествия

Путин назвал террористической атаку на российский газовоз в Средиземном море

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал террористической атаку украинских катеров на российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море.

"Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода", – подчеркнул глава государства в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.

По словам российского лидера, подобные инциденты усугубляют ситуацию на мировых энергетических рынках и рынках газа, в том числе и для Европы.

"Получается, что киевский режим кусает, на самом деле, ту руку, с которой клюет, а именно руку Евросоюза. Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную – и оружием, и деньгами. А киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой", – сказал Путин.

Об атаке на российский газовоз стало известно 4 марта. Уточнялось, что инцидент произошел 3-го числа близ территориальных вод Мальты.

Судно "Арктик Метагаз" следовало с оформленным по всем правилам грузом из Мурманска. Нападение было совершено с побережья Ливии. Все члены экипажа являются россиянами.

Минтранс России квалифицировал произошедшее как акт международного терроризма и морского пиратства, а также как грубейшее нарушение норм международного морского права.

Позже официальный представитель ведомства Николай Шестаков заявил, что двое моряков которые получили ожоги в ходе атаки, были госпитализированы в больницу Бенгази. Он добавил, что остальные 28 членов экипажа российского судна проследовали в Мурманск.

Власти Мальты отказали в эвакуации экипажа российского газовоза "Арктик Метагаз", заявив, что это не входит в их полномочия. Мальтийская сторона пояснила, что инцидент произошел за пределами их поисково-спасательной зоны.

Посольство РФ связалось с властями Мальты, чтобы выяснить обстоятельства атаки на газовоз

Читайте также


властьпроисшествия

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика