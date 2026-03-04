Российский газовоз был атакован в Средиземном море

Фото: телеграм-канал Baza

Украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз в Средиземном море около территориальных вод Мальты. Это произошло 3 марта, сообщил Минтранс России, передает ТАСС.

Известно, что судно "Арктик Метагаз" следовало с оформленным по всем правилам грузом из Мурманска. Нападение было совершено с побережья Ливии. Все 30 членов экипажа газовоза спасены. Все они являются гражданами России. В операции участвовали мальтийские и российские спасатели.

Министерство квалифицирует произошедшее как акт международного терроризма и морского пиратства, а также как грубейшее нарушение норм международного морского права.

Также там подчеркнули, что такое преступление при попустительстве властей Евросоюза не должно остаться без оценки международного сообщества.

Ранее в Кремле заявили о готовящихся Киевом диверсиях на газопроводах "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такой информацией располагают спецслужбы, которые оперативно передали все сведения турецкой стороне.

До этого о возможной диверсии на газопроводах предупреждал Владимир Путин. Президент указывал, что противники России пытаются сорвать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

"Голубой поток" поставляет газ в Турцию через Черное море в обход третьих стран. "Турецкий поток" также идет из России в Турцию, однако одна нитка предназначена для турецких потребителей, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы.