04 марта, 14:58

Шоу-бизнес

Певица Анна Руднева объявила о беременности

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Бывшая вокалистка группы "Ранетки" Анна Руднева заявила о своей беременности. Она написала об этом в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Жизнь удивительна... она всегда знает лучшее время для исполнения самой заветной мечты. Моя жизнь за последние годы перевернулась, но именно в ту сторону, в то направление, о котором я так давно мечтала. Любить и быть любимой, получать, отдавать и создавать любовь в новой жизни", – подчеркнула певица.

Артистка уточнила, что находится на третьем месяце беременности. При этом Руднева не назвала имени отца ребенка. Эта беременность стала для нее третьей.

Ранее СМИ сообщили, что юморист Гарик Харламов и его супруга, актриса Катерина Ковальчук ждут ребенка. Об этом журналистам рассказал комик Денис Дорохов на премии "Новое Радио AWARDS 2026".

Комментируя эти сообщения, Ковальчук заявила, что они с Харламовым не рассказывали коллегам о пополнении в их семье и не желают распространяться о личной жизни. Она подчеркнула, что журналисты, которые "говорят то, чего нет", поступают подло.

