Первые подснежники появились в Московском зоопарке
Фото: MAX/"Светлана Акулова"
Первые подснежники появились в Московском зоопарке. Об этом гендиректор зоосада Светлана Акулова сообщила в своем телеграм-канале, прикрепив фотографии.
"А вы чувствуете приближение весны?" – спросила она подписчиков в посте.
Ранее москвичам напомнили о штрафах за сбор, продажу, пересылку и уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, включая первоцветы. За эти действия граждан могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, должностных лиц – до 20 тысяч, юрлиц – до 1 миллиона.
В настоящее время в столице проходит акция "Первоцвет", в рамках которой инспекторы выявляют факты незаконной продажи цветов около станций метро, в переходах и у торговых центров.
