26 февраля, 07:36

Общество
Эксперт Кунафин: массовое цветение в Москве начнется не раньше третьей декады марта

Эксперт рассказал, когда в Москве начнется массовое цветение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Массовое пыление растений в Москве начнется не раньше третьей декады марта. Об этом в беседе с ТАСС заявил начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин.

Он напомнил, что сроки цветения древесных видов зависят от накопленного тепла, перехода среднесуточных температур через положительные значения и длины светового дня.

"Ольха и лещина действительно относятся к самым ранним пылящим растениям, однако их массовое цветение в условиях столицы обычно начинается не ранее третьей декады марта", – сказал Кунафин.

По его словам, кратковременные оттепели в конце зимы и начале весны не способны привести к полноценному пылению. Речь может идти лишь о единичных локальных случаях, а не о начале аллергического сезона.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что из-за снежной зимы в России повысилась выживаемость клещей. По его словам, снег накрывает все как одеяло. Он является хорошим способом пережить зиму для тех, кто прячется в земле.

Однако массовое пробуждение клещей возможно только при сохранении положительных температур, поэтому рано из спячки они не выйдут. Могут возникнуть только единичные случаи ранней активности.

Сезон аллергии на пыльцу в Москве начнется досрочно к середине марта

