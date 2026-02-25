Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:22

Общество
Главная / Новости /

Академик РАН Онищенко: выживаемость клещей в РФ повысилась из-за снежной зимы

Академик РАН предупредил о повышенной выживаемости клещей из-за снежной зимы

Фото: depositphotos/burdun

Выживаемость клещей в России заметно повысилась из-за снежной зимы. Об этом сообщил академик Российской академии наук (РАН), зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Обилие снега спасает ситуацию. Это хорошо. Сохраняется озимый урожай, потому что вот этот огромный снежный покров, он же как одеяло накрывает все. Поэтому для тех, кто живет в земле, это очень хороший вариант", – отметил Онищенко, которого цитирует ТАСС.

Вместе с тем академик подчеркнул, что прямой связи между количеством клещей и ростом заболеваемости энцефалитом нет.

Ранее эксперты уже предупреждали, что снежная зима в Москве может привести к нашествию насекомых весной. Снежный покров является замечательным теплоизолятором.

Насекомые, которые зимуют на стадии имаго, могут закапываться в лесную подстилку или щели, трещины и в коряги и стволы деревьев. Для них снег критически важен.

В РАН заявили, что выживаемость клещей выросла из-за плотного снежного покрова

Читайте также


обществопогода

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика