Академик РАН Онищенко: выживаемость клещей в РФ повысилась из-за снежной зимы

Фото: depositphotos/burdun

Выживаемость клещей в России заметно повысилась из-за снежной зимы. Об этом сообщил академик Российской академии наук (РАН), зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Обилие снега спасает ситуацию. Это хорошо. Сохраняется озимый урожай, потому что вот этот огромный снежный покров, он же как одеяло накрывает все. Поэтому для тех, кто живет в земле, это очень хороший вариант", – отметил Онищенко, которого цитирует ТАСС.

Вместе с тем академик подчеркнул, что прямой связи между количеством клещей и ростом заболеваемости энцефалитом нет.

Ранее эксперты уже предупреждали, что снежная зима в Москве может привести к нашествию насекомых весной. Снежный покров является замечательным теплоизолятором.

Насекомые, которые зимуют на стадии имаго, могут закапываться в лесную подстилку или щели, трещины и в коряги и стволы деревьев. Для них снег критически важен.