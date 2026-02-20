В России предложили защищаться от вирусов в общественных местах эфирными маслами

Фото: depositphotos/Rosinka79

Национальный союз защиты прав потребителей предложил рассмотреть идею обязательного применения эфирных масел для предотвращения распространения патогенных микроорганизмов в общественном транспорте и других местах массового скопления людей. Об этом сообщает RT.

Обращение было направлено на имя председателя правительства России Михаила Мишустина. В документе общественники сослались на данные Роспотребнадзора, согласно которым на седьмой неделе февраля в стране было зафиксировано 775 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, что на 4,5% превысило показатели предыдущей недели.

"Транспорт является объектом массового сосредоточения людей, где работающие и пассажиры с высокой долей вероятности подвергаются воздействию возбудителей инфекционных заболеваний", – отмечается в письме.

В организации подчеркнули, что создание эффективных методов предотвращения появления и распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, а также поддержание здоровья работников транспортной сферы остаются на сегодняшний день актуальными задачами.

В этом контексте эксперты обратили внимание на эфирные масла, которые известны своими противовоспалительными, антисептическими, бактерицидными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Более того, они положительно влияют на нервную систему.

"К сожалению, в настоящее время эфирные масла крайне мало применяют в профилактических целях. Прошу вас дать поручение министерству транспорта РФ, Минздраву и Роспотребнадзору рассмотреть вопрос об обязательном использовании эфирных масел и их уникальных свойств для профилактики распространения патогенных микроорганизмов на транспорте и в общественных местах", – следует из обращения.

Инициативу одобрил врач-терапевт Андрей Кондрахин, заявивший, что эфирные масла действительно могут быть полезны для защиты организма от микробов. Однако специалист предупредил об опасности применения данных веществ для аллергиков или страдающих от бронхиальной астмы.

"Потому что это очень активные вещества, они испаряются и очень здорово могут повредить человеку. И у кого-то непереносимость каких-то составов, например. То есть индивидуальную непереносимость мы со счетов не сбрасываем", – пояснил Кондрахин.

С другой стороны, врач-иммунолог Владимир Болибок обратил внимание на нецелесообразность применения эфирных масел. Помимо опасности аллергической реакции, он указал на дорогую стоимость метода.

В связи с этим эксперт предложил установить в салонах транспорта рециркуляторы и озонаторы, циркулируя воздух через них.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова развеяла мифы о пользе народных методов лечения ОРВИ. В частности, она указала на возможное усугубление болезни при неаккуратном употреблении чая с имбирем и ингаляциях над вареной картошкой.

Специалист напомнила о существовании небулайзеров и лечебных средств для ингаляций. Вместе с тем она призвала отказаться от проведения самостоятельных процедур с минеральной водой и эфирными маслами.