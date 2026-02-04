Врач Ризаев: холодная вода и мороженое могут способствовать развитию ангины

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Холодная вода или мороженое могут способствовать развитию ангины, но не являются ее прямой причиной. Об этом "Газете.ру" рассказал врач-отоларинголог Антон Ризаев.

Он объяснил, что ангина, или острый тонзиллит, – это воспалительное заболевание инфекционной природы, передающееся воздушно-капельным путем. При этом для развития этой болезни важен как сам возбудитель, так и состояние иммунной защиты.

В отдельную категорию входят люди с хроническим тонзиллитом, число которых в России, по разным оценкам, составляет от 18 до 33%. В их случае миндалины обладают сниженными защитными функциями и могут быть инфицированными даже во время отсутствия жалоб.

По словам специалиста, ангина у таких людей может появиться при любом факторе, снижающем иммунитет. Однако стоит учитывать, что речь идет именно об обострении хронического процесса.

"Холод – как общее, так и локальное воздействие – является стрессовым фактором. Он вызывает спазм сосудов, ухудшает кровоснабжение тканей и снижает активность иммунных клеток. Поэтому холодная вода или мороженое могут способствовать развитию ангины, но не являются ее прямой причиной", – сказал Ризаев.

Организм человека, продолжил эксперт, хорошо адаптирован к холоду, поэтому при нормальном иммунитете употребление холодной продукции редко становится причиной болезни. А повысить устойчивость организма можно при помощи закаливания, рекомендовал врач.

При этом людям с хроническим тонзиллитом необходимо своевременное и полноценное лечение, вне зависимости от отношения к закаливанию. В некоторых случаях терапия будет включать физиотерапию и промывание миндалин, в других – хирургическое удаление миндалин.

"Важно понимать, что холодные напитки и мороженое не лечат больное горло, но могут временно облегчать боль и уменьшать отек. Если местный иммунитет адаптирован к холоду, такое воздействие не мешает организму справляться с инфекцией", – подытожил Ризаев.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как неаккуратное употребление чая с имбирем и ингаляции над вареной картошкой способны усугубить течение ОРВИ.

По ее словам, теплый чай с медом или малиновым вареньем может слегка улучшить самочувствие больного простудой за счет согревающего эффекта. При этом такой напиток содержит много сахара, поэтому пациентам с инсулинорезистентностью и преддиабетом лучше отказаться от такого способа лечения.

Также надо учитывать, что такой продукт может спровоцировать сокращение матки, поэтому его стоит исключить на ранних стадиях беременности и при угрозе преждевременных родов.

