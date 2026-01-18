Форма поиска по сайту

18 января, 21:27

Общество
Эксперт Чуланов опроверг данные об угрозе опасного аденовируса

Эксперт опроверг данные об угрозе распространения опасного аденовируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В настоящее время отсутствует информация, которая указывала бы на угрозу пандемии, вызванной аденовирусом. В России его доля среди возбудителей ОРВИ ниже, чем у вирусов гриппа и риновирусов, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщала о росте заболеваемости новым типом аденовирусной инфекции в США, который, по оценкам экспертов, может представлять потенциально большую опасность, чем COVID-19, из-за скорости распространения и тяжести возможных осложнений.

Чуланов подчеркнул, что сведения о распространении нового типа аденовируса не подтверждены Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Цифры по заболевшим, госпитализированным и умершим, которые приводятся в ряде СМИ, отражают, по его словам, ситуацию с гриппом – инфекцией, которая диагностируется значительно чаще и нередко приводит к летальным исходам среди непривитых лиц и групп риска. При этом распространение аденовируса не вызывает роста заболеваемости гриппом.

Специалист пояснил, что аденовирусы входят в число возбудителей ОРВИ и широко распространены. Заболеваемость регистрируется в течение всего года, с сезонным подъемом в холодное время. Наиболее подвержены инфекции дети и молодые люди.

"В России регулярно выявляются новые случаи аденовирусной инфекции, однако доля аденовирусов в структуре возбудителей ОРВИ ниже вирусов гриппа и риновирусов (на 2 неделе 2026 года составила 0,8%)", – пояснил Чуланов.

По его словам, аденовирусная инфекция характеризуется разнообразием клинических проявлений и может поражать различные органы и системы: дыхательные пути, глаза, кишечник, мочевой пузырь, лимфатическую и нервную систему.

Наиболее частыми симптомами являются типичные признаки ОРВИ: повышение температуры, кашель, боль в горле, заложенность носа, слабость. Инфекция может приводить к развитию фарингита, конъюнктивита, гастроэнтерита, пневмонии, бронхита. Аденовирусы передаются преимущественно воздушно-капельным путем, реже – пищевым и контактно-бытовым.

Ранее сообщалось, что 4 вируса, такие как оспа обезьян, краснуха, птичий грипп и лихорадка Оропуш, могут привести к возникновению неизвестного патогена Х, который может стать причиной новой масштабной пандемии уже в 2026 году. По словам эксперта Майкла Хеда, сейчас появляются новые штаммы и становится все более очевидно, что вирус, ранее считавшийся крайне редким, теперь распространился по всему миру.

