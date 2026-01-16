Форма поиска по сайту

16 января, 09:25

Общество
Врач Сайно: сезон гриппа в Москве может продлиться из-за морозов

Врач рассказал, что сезон гриппа в Москве может продлиться из-за морозов

Фото: depositphotos/serezniy

Морозы могут повлиять на длительность сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве. Об этом заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ольга Сайно.

По словам эксперта, пик респираторных инфекций приходится на декабрь – февраль.

"Аномальные морозы могут несколько продлить сезон респираторных заболеваний. Однако более важным фактором, влияющим на продолжительность сезона, является уровень коллективного иммунитета", – приводит слова Сайно Агентство "Москва".

Врач пояснила, что снижению эпидпроцесса способствует повышение уровня коллективного иммунитета за счет проведенной вовремя вакцинации или перенесенной инфекции.

При этом в целом снижения заболеваемости гриппом можно ожидать к середине или концу марта.

"Отопление зимой способствует сухости слизистой оболочки носа – нашего главного естественного барьера против инфекций. В результате вирусы быстрее проникают в организм. Временно ослабить общие защитные силы организма может и холодный стресс, если человек одет не по погоде", – сказала Сайно.

Медик также добавила, что для снижения рисков заражения необходимо регулярно проветривать помещения и использовать увлажнители воздуха. А прививка от гриппа защитит во второй половине сезона.

Кроме того, сильные морозы могут вызвать головные боли. Особенно часто ей подвержены дети и люди, у которых бывает мигрень. Болезненные ощущения в области головы могут возникнуть и при внешнем воздействии холода, и при вдыхании воздуха на улице.

Ранее сообщалось, что в столице продолжается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также числа госпитализированных. По данным Роспотребнадзора, в период с 5 по 11 января снижение заболеваемости наблюдалось как среди совокупного населения, так и во всех возрастных группах.

Врачи заявили, что сильные морозы могут вызвать головные боли

обществопогодагород

