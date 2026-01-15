Врач Григорьев: сильные морозы могут вызвать головные боли

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Сильные морозы, которые придут в столичный регион, могут вызвать головные боли. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал врач-невролог, цефалголог Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Тимур Григорьев.

Он пояснил, что в данном случае головная боль приходит именно из-за холода. Распространенность этого вида боли в популяции может достигать 40%. При этом особенно часто ей подвержены дети и люди, у которых бывает мигрень, хотя нет точных данных о том, что холод является провокатором мигрени.

По словам врача, болезненные ощущения в области головы могут возникнуть и при внешнем воздействии холода, и при вдыхании воздуха на улице. Причиной в первом случае становится отсутствие головного убора, пояснил Григорьев. Боль приходит приблизительно через полчаса после того, как человек оказывается в тепле.

При этом головную боль, вызванную вдыханием морозного воздуха, можно почувствовать сразу же после его воздействия на небо и заднюю стенку глотки. Отступает она обычно в течение 10 минут, отметил специалист.

Григорьев напомнил о важности теплой одежды в период морозов. Чтобы избежать дискомфорта, следует не забывать про головной убор и дышать через нос. Если боль все же настигла, лучше всего зайти в теплое место и выпить что-то согревающее, но безалкогольное.

Ранее инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин зимой рекомендовал надевать три слоя одежды. В качестве первого лучше всего использовать термобелье, а поверх него надевать флис. Далее уже идет плотная одежда, которая защищает от ветра и выводит влагу.

Москвичей призвали готовиться к сильным морозам на Крещение, 19 января. В этот день они могут усилиться до минус 20–25 градусов. При этом осадков не ожидается.

