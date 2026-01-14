Форма поиска по сайту

Кинолог Голубев: в период морозов следует утеплить питомца и сократить время прогулок

Кинолог рассказал, как выявить переохлаждение у питомца

Фото: depositphotos/ollikainen

В период морозов владельцам собак следует особенно внимательно относиться к режиму прогулок и состоянию животных. О том, как утеплить питомца и распознать переохлаждение, в беседе с RT рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, даже породы, которые считаются выносливыми, не всегда готовы к экстремальному холоду, если привыкли к квартирным условиям.

Эксперт посоветовал сокращать время прогулок, избегать выхода на улицу в самые холодные часы и обязательно защищать лапы животных с помощью специального воска или обуви. Для маленьких и короткошерстных собак, по его словам, меры должны быть еще строже.

"При экстремально низких температурах выгул лучше сократить буквально до 5–10 минут лишь для того, чтобы собака успела сделать свои дела. Таких питомцев нужно не просто утеплять, а использовать многослойный принцип, как и у людей: например, надеть свитер, а сверху – жилетку или даже комбинезон", – пояснил он.

Голубев также напомнил, что переохлаждение не всегда проявляется сразу. Именно поэтому хозяевам следует обращать внимание на тревожные сигналы, такие как вялость, замедленное дыхание, дрожь и изменение цвета слизистых, которые нередко списывают на стресс и неудобную одежду.

Ранее специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил жителей и гостей столицы о сильных морозах на Крещение, 19 января, вплоть до минус 20–25 градусов. При этом только за начало января в Москве выпало свыше 80% осадков, а снежный покров достиг 45 сантиметров.

Сибирский антициклон принесет крещенские морозы в Москву

животныеобществопогода

