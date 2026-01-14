В Москве выпало 80% месячной нормы осадков с начала января

С начала января в Москве выпало 80% месячной нормы осадков, сообщили синоптики. Днем 14 января температура составит минус 6 градусов, снегопад продолжится в течение суток, а высота сугробов может увеличиться еще на 2–4 сантиметра.

По данным центра погоды "Фобос", снежный покров достиг рекордной для нынешней зимы высоты 45 сантиметров, что в 1,7 раза выше климатической нормы. На некоторых метеостанциях, например на Воробьевых горах, высота снега едва не достигла полуметра.

