Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 09:04

Транспорт

Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за снега

Фото: Москва 24/Анна Селина

Москвичам для поездок по городу следует использовать метро. Такую рекомендацию дали в пресс-службе столичного Дептранса из-за снега.

В ведомстве подчеркнули, что, по данным ЦОДД, дорожная ситуация оценивается в 5 баллов. В случае если поездок на автомобиле не избежать, их следует отложить на позднее время, например после 20:00.

В настоящий момент интенсивное движение наблюдается на:

  • Ленинградском шоссе в районе дома 9, корпуса 1, по направлению в центр;
  • Ярославском шоссе по направлению в центр;
  • МКАД в районе улицы Подольских Курсантов в оба направления.

Локальные затруднения в вечерние часы прогнозируются в центральной части города, на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область. При этом на движение могут повлиять не только погодные условия, но и ремонтные работы и мелкие ДТП.

В Дептрансе призвали быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в телеграм-канале, в ночь на среду, 14 января, в Москве выпало около 1 сантиметра снега. Кроме того, в Луховицах, на юге Московской области, выпало до 8 сантиметров.

По словам синоптика, в городе ожидаются облачная погода и временами снег, из-за чего сугробы вырастут на 3–4 сантиметра. Сейчас их высота составляет от 40 до 47 сантиметров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что во вторник, 13 января, высота снега составила 43 сантиметра, что на 6 сантиметров меньше рекорда 1942 года.

При этом значения для Москвы и Подмосковья разные. К примеру, в Кашире высота снега составляет 44 сантиметра, в Коломне – 50, в Павловском Посаде – 48, в Серпухове – 43, в Черустях – 54.

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 5 градусов 14 января

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика