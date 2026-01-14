Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за снега

Фото: Москва 24/Анна Селина

Москвичам для поездок по городу следует использовать метро. Такую рекомендацию дали в пресс-службе столичного Дептранса из-за снега.

В ведомстве подчеркнули, что, по данным ЦОДД, дорожная ситуация оценивается в 5 баллов. В случае если поездок на автомобиле не избежать, их следует отложить на позднее время, например после 20:00.

В настоящий момент интенсивное движение наблюдается на:



Ленинградском шоссе в районе дома 9, корпуса 1, по направлению в центр;

Ярославском шоссе по направлению в центр;

МКАД в районе улицы Подольских Курсантов в оба направления.

Локальные затруднения в вечерние часы прогнозируются в центральной части города, на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область. При этом на движение могут повлиять не только погодные условия, но и ремонтные работы и мелкие ДТП.

В Дептрансе призвали быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в телеграм-канале, в ночь на среду, 14 января, в Москве выпало около 1 сантиметра снега. Кроме того, в Луховицах, на юге Московской области, выпало до 8 сантиметров.

По словам синоптика, в городе ожидаются облачная погода и временами снег, из-за чего сугробы вырастут на 3–4 сантиметра. Сейчас их высота составляет от 40 до 47 сантиметров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что во вторник, 13 января, высота снега составила 43 сантиметра, что на 6 сантиметров меньше рекорда 1942 года.

При этом значения для Москвы и Подмосковья разные. К примеру, в Кашире высота снега составляет 44 сантиметра, в Коломне – 50, в Павловском Посаде – 48, в Серпухове – 43, в Черустях – 54.

