13 января, 18:22

Снегопады улучшили качество воздуха в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Накрывшие столицу снегопады привели к снижению уровня загрязнения воздуха в городе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

В ведомстве пояснили, что осадки и ветер всегда положительно влияют на чистоту воздуха. На сегодняшний день позитивные результаты подтверждаются данными с автоматической станции контроля загрязнения атмосферы.

Циклон "Фрэнсис" обрушился на мегаполис вечером 8 января. К 9-му числу в столице был обновлен суточный рекорд количества осадков – 42% месячной нормы.

В результате высота снежного покрова в Москве достигла 50 сантиметров. Причем за несколько дней городские службы собрали почти 1 миллион кубических метров снега с московских улиц.

