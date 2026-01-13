Форма поиска по сайту

Новости

Новости

13 января, 17:31

Общество

Мороз может окрепнуть до минус 20 градусов в Московском регионе в ночь на 14 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Московском регионе в ночь на среду, 14 января, может опуститься до минус 20 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ.

"Ожидается, что столбики термометров в столице покажут 9–11 градусов ниже 0, местами – до минус 16 градусов, а в Подмосковье будет 8–13 градусов мороза, местами до минус 20 градусов", – уточняется в сообщении.

Кроме того, в столичном регионе не исключен небольшой снегопад. Местами он может увеличить высоту снежного покрова на 2 сантиметра. Днем синоптики на фоне облачной погоды также ожидают снегопад при температуре воздуха 6–8 градусов ниже 0 в Москве и от минус 10 до минус 5 градусов – по области.

Ранее сообщалось, что в Москве к концу недели усилятся морозы. Самым теплым днем недели станет четверг, 15 января. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха составит до минус 7 градусов. Однако на следующий день, в пятницу, 16 января, снова ожидается похолодание.

В свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин заявил, что на Крещение, 19 января, морозы могут усилиться до минус 20–25 градусов. При этом осадков в этот день не ожидается.

25-градусные крещенские морозы придут в Москву к концу недели

обществопогодагород

