Морозы усилятся в Москве к концу недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

К концу недели в Москве усилятся морозы, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В ближайшие дни продолжатся небольшие снегопады. Ветер будет умеренным со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Кроме того, в середине недели немного потеплеет, однако к выходным станет холоднее.

Например, во вторник, 13 января, температура воздуха составит до минус 10 градусов. В ночь на среду, 14 января, похолодает до минус 15 градусов, но днем вновь будет около 10 градусов мороза.

Самым теплым днем недели станет четверг, 15 января, – согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха составит до минус 7 градусов. Однако на следующий день, в пятницу, 16 января, снова ожидается похолодание: ночью – до минус 13 градусов, днем – до минус 10 градусов.

В субботу, 17 января, термометры могут показать до 20 градусов мороза ночью. Днем температура составит до минус 15 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин заявил, что на Крещение, 19 января, морозы могут усилиться до минус 20–25 градусов. При этом осадков в этот день не ожидается.

