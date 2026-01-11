Снегопад в Москве 9 января стал одним из сильнейших за 146 лет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Прошедший в Московской области 9 января снегопад стал одним из самых сильных за последние 146 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

По интенсивности осадков он вошел в пятерку самых значительных за весь период метеорологических наблюдений. Также стихия попала в тройку рекордных снегопадов, зафиксированных в Москве с начала 21 века.

Согласно данным синоптиков с главной метеостанции на ВДНХ, рекордные суточные нормы осадков в зимний период фиксировались 4 февраля 2018 года (24,2 миллиметра), 14 декабря 1981 года (23,2 миллиметра), 8 января 1970 года (23,0 миллиметра), 12 декабря 2022 года (22,6 миллиметра) и 9 января 2026 года (21,4 миллиметра).

В гидрометцентре также обратили внимание на редкость подобных явлений. За полтора века наблюдений в столице было отмечено только 24 случая, когда за снегопад выпадало более 15 миллиметров осадков.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что высота сугробов в Москве достигла 38 сантиметров. Однако на подмосковной метеостанции Черусти зафиксирован 51 сантиметр снега.

По информации синоптиков, в столице был обновлен суточный рекорд количества осадков для 9 января. Он показал значения в 21,4 миллиметра осадков, тогда как предыдущий максимум был зарегистрирован в этот день в 1976 году (12,9 миллиметра).