Фото: Москва 24/Никита Симонов

Высота сугробов в Москве достигла 38 сантиметров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

При этом на подмосковной метеостанции Черусти зафиксировали 51 сантиметр снега. По словам синоптиков, в столице был обновлен суточный рекорд количества осадков для 9 января. Он показал значения в 21,4 миллиметра осадков, тогда как предыдущий максимум был зарегистрирован в этот день в 1976 году (12,9 миллиметра).

Как отметил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, к среде, 14 января, в Москве может выпасть еще до 12 сантиметров снега.

Пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства добавила, что службы Москвы непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада. С учетом большого объема выпавшего снега и ожидаемых осадков одной из приоритетных задач является обеспечение максимально оперативного вывоза сформированных снежных валов с городских территорий.

На улицах работает снегоуборочная и погрузочная техника. В связи с этим автомобилистов попросили быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец указал, что в пятницу, 9 января, в столице прошел рекордный снегопад за последние 56 лет. За сутки выпало 42% месячной нормы осадков.

Аэропортовые службы были переведены в усиленный режим работы. За сутки гавани Московского региона смогли обслужить около 1 000 рейсов. Минтранс уточнил, что вещи пассажирам доставляют сотрудники компании "Аэрофлот" и аэропорта Шереметьево.

