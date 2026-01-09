"Роскосмос" показал накрывший Москву циклон "Фрэнсис"

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

"Роскосмос" опубликовал кадры движения циклона "Фрэнсис", который принес в Москву снег и метель. Видео размещено в телеграм-канале госкорпорации.

Кадры составлены из снимков многозональных сканирующих устройств спутников серий Электро-Л и Арктика-М. Они были сделаны 8 и 9 января.

За 12 часов в Московском регионе выпало 40% месячной нормы осадков. По данным Гидрометцентра РФ, снегопад прекратится после 09:00 10 января.

В ликвидации последствий непогоды задействовано примерно 130 тысяч человек и свыше 15 тысяч единиц техники.

Москвичей призвали выбирать для поездок по городу метро. При этом водителям рекомендовано соблюдать внимательность за рулем, не совершать резких маневров и придерживаться дистанции.

На фоне снегопада аэропортовые службы переведены в усиленный режим работы. В гаванях задержано более 55 рейсов и отменено почти 30. Однако массовых скоплений пассажиров в терминалах не наблюдается.

