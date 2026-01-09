Около 130 тыс человек и более 15 тыс единиц техники задействованы в уборке снега в Москве

Фото: Москва 24

Примерно 130 тысяч человек и свыше 15 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий снегопада в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, из-за неблагоприятных погодных условий власти города принимают экстренные меры по уборке территорий от снега. В частности, к устранению последствий снегопада привлечены резервы.

Заммэра Москвы уточнил, что многие специалисты, в том числе коммунальные службы, сотрудники столичных инженерных и строительных компаний, работают в круглосуточном и усиленном режиме. Для них организованы пункты обогрева и полевые кухни.

"Дополнительно используем циклы очистки дорог и пешеходных зон, так как снегопад продолжается и спустя два часа все вновь покрыто снегом", – добавил Бирюков.

Он также рассказал, что за последние сутки в столице выпало более 60% месячной нормы осадков, а именно свыше 30 сантиметров снега. В ближайшее время ожидается еще примерно 20 сантиметров. Именно поэтому заммэра Москвы попросил горожан с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с уборкой снега. Также он призвал граждан не мешать работе техники.

В усиленном режиме работают и аэропортовые службы, несмотря на снегопад в столичном регионе. Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают выпускать и принимать самолеты.

Аэропорты столичного региона имеют необходимые силы и средства для обслуживания рейсов в условиях неблагоприятных погодных условий. Однако пассажиров предупредили, что возможны корректировки в графике вылета и прилета судов.

Из-за непогоды возможны и локальные корректировки работы наземного транспорта в Москве. В связи с этим пассажиров призвали быть внимательнее. Также их попросили слушать объявления водителей наземного транспорта.

Кроме того, автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Департамент транспорта Москвы указал, что самая сложная ситуация на данный момент наблюдается на МКАД и эстакадах, где фуры не могут подняться в гору и буксуют. Именно поэтому водителей большегрузов попросили не перегружать машины.

