Новости

Новости

09 января, 10:10

Общество

Работы по очистке Москвы от снега организованы в круглосуточном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Работы по устранению последствий снегопада организованы в городе в круглосуточном режиме. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, к работам привлечено максимальное количество спецтехники и бригад ручной уборки. Также задействованы в ликвидации последствий снегопада силы и техника городских инженерных компаний.

Бирюков рассказал, что специалисты уделяют пристальное внимание сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке дорог и тротуаров у остановок, станций метро и МЦК, а также у железнодорожных станций и платформ, пересадочных узлов и социальных объектов.
 
В случае возникновения внештатных ситуаций к реагированию подготовлены аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. На протяжении всего светового дня специалисты будут убирать снег и наледь с крыш, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

"Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", – сказано в сообщении.
 
В городском хозяйстве предупредили, что снегопад, который сопровождается сильным ветром с порывами до 18 метров в секунду, продлится до утра 10 января. Самые интенсивные осадки ожидаются в первой половине дня 9-го числа. В связи с этим водителей призвали отказаться от поездок на личном транспорте.

Тех, кто не смог отказаться от поездок по городу на личном транспорте, призвали быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди идущих автомобилей. Также водителей попросили с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не мешать проезду механизированных колонн.

Из-за снегопада в Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности. Он продлен до конца суток 9 января.

Ожидается, что за это время в столице выпадет почти две трети от месячной нормы осадков. Прирост свежевыпавшего снега к утру 10 января может составить свыше 30 сантиметров.

обществопогодагород

