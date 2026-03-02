Форма поиска по сайту

Новости

02 марта, 11:15

Транспорт

Открыта регистрация на ряд рейсов из Абу-Даби

Фото: 123RF.com/marifa

В Международном аэропорте Абу-Даби открылась регистрация на несколько рейсов, один из которых направится в Москву, следует из данных на сайте авиагавани.

В частности, первый рейс из Абу-Даби в столицу после эскалации напряженности на Ближнем Востоке должен состояться 2 марта в 14:30 по местному времени (13:30 по московскому). Полет будет выполнять авиакомпания Etihad Airways, пассажиры улетят на самолете Boeing 787. Предполагается, что в Шереметьево борт сядет в 21:43.

До этого из аэропорта Заид в Абу-Даби уже вылетел первый за сутки рейс. Это был грузовой борт, который направился в Гонконг.

Вместе с тем представители иммиграционной службы аэропорта Нгурах-Рай в Денпасаре заявили РИА Новости, что туристам, которые не смогли улететь с Бали из-за отмены рейсов в страны Ближнего Востока, разрешили оставаться в Индонезии до 30 дней.

В ведомстве уточнили, что эти пассажиры могут оформить разрешение на пребывание по вынужденным обстоятельствам – ITKT (Izin Tinggal Keadaan Terpaksa) с возможностью продления.

Документ выдадут в аэропорту или местном иммиграционном офисе. При этом штрафы за просроченное пребывание взиматься не будут, но туристам понадобится официальное подтверждение отмены или переноса рейса от авиакомпании или администрации аэропорта.

Тем, кто уже прошел выездной контроль, но вынужден вернуться, аннулируют отметки о выезде вручную и скорректируют данные в системе.

Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля. В связи с этим в республике объявили чрезвычайное положение. Затем Иран в качестве ответа атаковал еврейское государство, а также американские военные базы в регионе.

Как отметил президент США Дональд Трамп, бомбардировки будут продолжаться "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

На этом фоне Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство. Российские авиакомпании, в свою очередь, предупредили пассажиров о временном прекращении полетов в эти государства.

Вместе с тем уточнялось, что обстановка в российских аэропортах остается спокойной, скоплений граждан нет. Пассажиры отмененных рейсов между Россией и ближневосточными странами размещены в отелях или направлены домой.

Иран атаковал Иерусалим гиперзвуковыми ракетами

Конфликт на Ближнем Востоке
