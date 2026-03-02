Форма поиска по сайту

02 марта, 17:39

Шоу-бизнес
РИА Новости: блогер Лерчек вместе с сыном выписаны из роддома

Блогер Лерчек вместе с сыном выписаны из роддома – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, выписали из роддома вместе с новорожденным сыном, сообщил РИА Новости источник из ее окружения.

Источник добавил, что и мама, и ребенок чувствуют себя хорошо.

Кроме того, снимками с новорожденным из палаты роддома поделился и его отец, танцор Луис Сквиччиарини в личном блоге в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Он также рассказал, что появление малыша на свет оказалось экстренным: пара приехала в клинику на плановое УЗИ, но врачи решили проводить кесарево сечение немедленно. Уже через 15 минут Чекалину увезли в операционную.

Сквиччиарини признался, что очень переживал, но смог взять себя в руки и перерезал пуповину.

"Добро пожаловать в этот мир, сынок! Я бесконечно благодарен своей удивительной женщине за ее безграничную любовь и невероятную силу, которую она в себе держит!" – написал он под снимками с сыном.

О рождении сына у Лерчек стало известно 26 февраля. Его вес составил 2,5 килограмма. Этот ребенок стал четвертым для Чекалиной и первым для Сквиччиарини. В 2016 году у блогера и ее экс-супруга Артема Чекалина родились двойняшки – Алиса и Богдан, а в 2022-м – сын Лев.

Чекалина и ее бывший муж обвиняются в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов по подложным документам в составе организованной группы. По предварительным данным, так они вывели из России свыше 250 миллионов рублей.

По данным столичной прокуратуры, в документах, переданных в учреждения, которые имеют полномочия агента валютного контроля, были выявлены ложные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Речь шла об оплате фитнес-марафонов блогеров через Дубай.

Суд отправил Чекалиных под домашний арест. Вместе с тем было арестовано имущество блогеров. Чекалина не признала свою вину по делу. Ее экс-супруг раскаялся в налоговом преступлении, но указал, что к выводу средств за рубеж не имеет никакого отношения.

Кроме того, по делу проходил бизнес-партнер Чекалиных – соучредитель компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Роман Вишняк. Сперва он тоже находился под домашним арестом, но спустя время согласился с обвинением и заключил досудебное соглашение. Его дело суд рассмотрел в особом порядке и назначил ему 2,5 года колонии.

