Следователь МВД: экс-супруг Лерчек совершал преступления в составе организованной группы

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Бывший муж блогера Валерии Чекалиной Артем совершал преступления в составе организованной группы. На это указал следователь МВД в Троицком суде Москвы, где рассматривается вопрос о домашнем аресте Чекалина, передает ТАСС.

При этом установлены еще не все соучастники преступлений, вместе с которыми Чекалины незаконно выводили средства за рубеж, уточнил следователь.

Также следователь выступил за то, чтобы отправить Чекалина под домашний арест, так как в противном случае он может скрыться от полиции, уничтожить доказательства по делу или оказать давление на свидетелей. Гособвинение, в свою очередь, тоже настаивает на домашнем аресте и выступает против запрета определенных действий, передает РИА Новости.

Прокурор напомнил, что экс-супругу блогера может грозить от 5 до 10 лет колонии по предъявленному ранее обвинению в выводе валюты из России на сумму в размере свыше 250 миллионов рублей по подложным документам.

По данным прокуратуры Москвы, в документах, которые были предоставлены Чекалиными в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, были выявлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

4 октября в суд поступило ходатайство следствия об избрании домашнего ареста Валерии Чекалиной и ее бывшему мужу Артему в рамках нового уголовного дела, о котором стало известно 2 октября. Речь идет об оплате фитнес-марафонов Лерчек через Дубай.

Блогера и ее экс-супруга задержали на 48 часов, а вместе с ними и соучредителя компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Романа Вишняка, который является третьим фигурантом дела.

В прошлом году Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму в размере свыше 300 миллионов рублей. По версии следствия, пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превышать 150 миллионов рублей.

В ноябре 2023 года блогеры выплатили налоговой 500 миллионов рублей, полностью закрыв задолженность перед государством. В связи с этим дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено, но Чекалины еще оставались на тот момент обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере.

Полностью дело было прекращено в марте 2024 года. Со счетов и имущества супругов также сняли арест, а в середине июля Чекалина развелась со своим супругом.

