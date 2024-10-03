ТАСС: Лерчек и ее бывший муж задержаны за нелегальный вывод более 251 млн рублей за рубеж

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Блогер Валерия Чекалина и ее бывший супруг Артем задержаны на 48 часов по делу о нелегальном переводе за рубеж свыше 251 миллиона рублей. Об этом сообщили ТАСС источники в полиции.

Кроме того, был задержан на этот же срок соучредитель компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Роман Вишняк, который является третьим фигурантом дела о незаконном выводе средств за рубеж. Между ними и Чекалиным должна была пройти очная ставка.

Все трое признаны подозреваемыми по статье "Совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

О возбуждении нового уголовного дела против Чекалиных из-за перевода валюты с использованием подложных документов стало известно 2 октября. Речь идет об оплате марафонов блогера Лерчек через Дубай, уточнили журналисты.

В 2023 году Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму в размере свыше 300 миллионов рублей. По версии следствия, пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превышать 150 миллионов рублей.

В ноябре прошлого года блогеры выплатили налоговой 500 миллионов рублей, полностью закрыв задолженность перед государством. В связи с этим дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено, но Чекалины еще оставались на тот момент обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере.

Полностью дело было прекращено в марте 2024 года. Со счетов и имущества супругов также сняли арест, а в середине июля Чекалина развелась со своим супругом Артемом.

