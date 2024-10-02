Юрист Соловьев: блогерам Чекалиным грозит до 10 лет лишения свободы по новому делу

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Блогеру Валерии Чекалиной и ее экс-супругу Артему грозит до 10 лет лишения свободы по новому уголовному делу. Об этом RT заявил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Он напомнил, что Чекалины подозреваются в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты, или иного дохода осужденного, объяснил Соловьев.

Юрист уточнил, что, несмотря на развод супругов, ответственность "наступает для каждого человека отдельно и независимо от его семейного статуса". Степень вины, указал он, устанавливается на основе свидетельских показаний, заключений экспертиз и специалистов, документальных проверок, ревизий и другого.

Как отметил Соловьев, Чекалиным может быть избрана мера пресечения, не связанная с принудительным содержанием.

"Достаточно часто расследование одного преступления в сфере экономической деятельности приводит следствие к вскрытию иных противоправных схем фигурантов", – резюмировал эксперт.

В свою очередь, основатель юридической компании Таисия Вепренцева в беседе с Life.ru не исключила серьезного наказания для Чекалиных, комментируя возбужденное против них новое дело. Речь идет о рецидиве или повторном обвинении по уголовному процессу.

"Пока будем следить за развитием событий, но уже сейчас можно сказать, что высока вероятность более печального исхода, нежели в первом деле. И если вскроются новые обстоятельства по предыдущему случаю, то сроки могут соединить и увеличить", – объяснила юрист.

С ее слов, несмотря на развод, Чекалиных могут привести на скамью подсудимых вместе, так как незаконные операции совершались в законном браке.

Также ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Михаил Делягин. По словам парламентария, в случае нового уголовного дела уже имеет место "рецидив", поэтому мера пресечения может быть более жесткой, чем ранее.

"Здесь нужно иметь в виду, что имеет место рецидив, это всегда отягчающее обстоятельство. И, во-вторых, это сложное преступление, и основной состав – это подлог документов", – сказал депутат.

В 2023 году семью Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. По версии следствия, пара применила упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен быть больше 150 миллионов рублей.

Спустя время уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против Чекалиной было прекращено. При этом супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Полностью дело прекратили в марте 2024 года. Со счетов и имущества супругов сняли арест.

В начале октября МВД возбудило новое уголовное дело в отношении Чекалиных за перевод валюты с использованием подложных документов. Как писали СМИ, ущерб составил более 250 миллионов рублей.