Блогеры Артемчек и Лерчек поделили имущество после развода по брачному договору

Блогеры Артем и Валерия Чекалины поделили имущество после развода. Согласно брачному договору, бывший муж отказался от части недвижимости, которую его жена покупала родителям. В ответ на эти уступки мужчина будет платить алименты по особой схеме – не 25 % с общего дохода, а фиксированные 150 тысяч рублей в месяц на всех.

У бывших супругов есть несколько квартир в Москве. У них возник вопрос по недвижимости, записанной на Валерию, в которой проживают ее родственники. Еще одни апартаменты на Серпуховском Валу они записали на маму Артема, которая впоследствии переписала их по дарственной сыну, поэтому в договор жилье не вошло. Там поселился брат Артема с семьей. Блогеры договорились, что пока все останутся на своих местах, но спорные квартиры будут переписаны на их несовершеннолетних детей.

У блогеров есть роскошный дом на Истре площадью 2 193 квадратных метра и прилегающий к нему участок в 56 соток. Недвижимость оценивается на сумму более 1 миллиарда рублей. После продажи Валерия и Артем разделят деньги пополам.

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