Жена Сергея Шнурова подала на развод

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Жена музыканта Сергея Шнурова Ольга Абрамова подала заявление на развод. Его рассмотрит судебный участок района Хамовники, сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

"Беседа по иску Шнуровой Ольги Валерьевны к Шнурову Сергею Владимировичу о расторжении брака супругов, имеющих детей, назначена на 3 октября", – говорится в сообщении.

Судебные заседания состоятся в закрытом режиме, поскольку они касаются частной жизни участников процесса.

Шнуров и Абрамова поженились в 2018 году.

Ранее экс-футболист Руслан Нигматуллин официально развелся с супругой Еленой. По их заявлению было принято положительное решение. У Нигматуллиных двое сыновей. Вопрос о разделе имущества рассматривается в Преображенском районном суде.

В июле этого года суд расторг брак между блогером Валерией Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, и ее уже бывшим мужем Артемом. Согласно соглашению, дети будут жить с Чекалиной.

