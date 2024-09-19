19 сентября, 22:31Спорт
Суд расторг брак экс-футболиста Нигматуллина с супругой
Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
Экс-футболист Руслан Нигматуллин официально развелся с супругой Еленой. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на Мировой судебный участок №104.
По их заявлению было принято положительное решение. У Руслана и Елены двое сыновей.
Вопрос о разделе имущества рассматривается в настоящее время в Преображенском районном суде.
Ранее бывший вратарь российской сборной рассказал, что его жена предъявила претензии на общую недвижимость. Она якобы уже продала квартиру в центре Москвы и уехала в Майами. При этом спортсмен заявляет, что изначально они с супругой договаривались поделить все пополам.