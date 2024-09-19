Суд расторг брак экс-футболиста Нигматуллина с супругой

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Экс-футболист Руслан Нигматуллин официально развелся с супругой Еленой. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на Мировой судебный участок №104.

По их заявлению было принято положительное решение. У Руслана и Елены двое сыновей.

Вопрос о разделе имущества рассматривается в настоящее время в Преображенском районном суде.

Ранее бывший вратарь российской сборной рассказал, что его жена предъявила претензии на общую недвижимость. Она якобы уже продала квартиру в центре Москвы и уехала в Майами. При этом спортсмен заявляет, что изначально они с супругой договаривались поделить все пополам.