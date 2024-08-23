Певица Пелагея потребовала бывшего мужа вернуть деньги за обслуживание дома

Певица Пелагея потребовала у экс-супруга Ивана Телегина вернуть ей деньги за обслуживание их совместного дома. По договору платить за особняк должен хоккеист, но в июне 2023 года он перестал это делать. В итоге за восемь месяцев накопился серьезный долг.

Особняк площадью более 700 квадратных метров находится в элитном поселке на Новой Риге. Бывшие супруги приобрели его в ипотеку за 75 миллионов рублей после рождения дочери.

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