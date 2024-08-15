15 августа, 17:30Происшествия
Арестованная по делу о квартире Долиной заявила, что ее использовали
Арестованная по делу о квартире Ларисы Долиной женщина рассказала, что ее использовали мошенники. По ее словам, ей позвонили некие люди и представились сотрудниками ФСБ, убедив начать сотрудничество.
13 августа стало известно, что жертвой телефонных мошенников стала артистка Лариса Долина. Преступники связались с певицей и убедили выставить на продажу квартиру в Хамовниках. По данным СМИ, ущерб составил 180 миллионов рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.