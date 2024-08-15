Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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15 августа, 17:30

Происшествия

Арестованная по делу о квартире Долиной заявила, что ее использовали

Арестованная по делу о квартире Долиной заявила, что ее использовали

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Арестованная по делу о квартире Ларисы Долиной женщина рассказала, что ее использовали мошенники. По ее словам, ей позвонили некие люди и представились сотрудниками ФСБ, убедив начать сотрудничество.

13 августа стало известно, что жертвой телефонных мошенников стала артистка Лариса Долина. Преступники связались с певицей и убедили выставить на продажу квартиру в Хамовниках. По данным СМИ, ущерб составил 180 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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