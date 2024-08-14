Пожар вспыхнул в ТРЦ "Рио" на юго-западе Москвы

Пожар вспыхнул в торгово-развлекательном центре "Рио" на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Открытое горение наблюдалось с 1-го по 4-й этаж. Сейчас оно ликвидировано.

ТРЦ расположен на Большой Черемушкинской улице, доме 1. На месте работают оперативные службы. Площадь пожара уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет.

Возгорание произошло ранее на третьем этаже торгового центра в Симферополе. В результате пожара частично обрушилась кровля, огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.

Из здания были эвакуированы около 130 человек, никто не пострадал. Спустя некоторое время пожарным удалось локализовать возгорание, а еще чуть позже – полностью потушить огонь.