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31 июля, 05:05

Происшествия

Пожар в торговом центре в Симферополе потушен

Фото: МЧС России

Пожар в торговом центре в Симферополе был потушен. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Крыму огнеборцы МЧС России полностью потушили торговый центр", – указано в сообщении.

О возгорании на третьем этаже торгового центра в Симферополе стало известно вечером 30 июля. В результате пожара частично обрушилась кровля, огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.

Из здания были эвакуированы около 130 человек, никто не пострадал. Спустя некоторое время пожарным удалось локализовать возгорание.

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