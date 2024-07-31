31 июля, 05:05Происшествия
Пожар в торговом центре в Симферополе потушен
Фото: МЧС России
Пожар в торговом центре в Симферополе был потушен. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"В Крыму огнеборцы МЧС России полностью потушили торговый центр", – указано в сообщении.
О возгорании на третьем этаже торгового центра в Симферополе стало известно вечером 30 июля. В результате пожара частично обрушилась кровля, огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.
Из здания были эвакуированы около 130 человек, никто не пострадал. Спустя некоторое время пожарным удалось локализовать возгорание.
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