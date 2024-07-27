Пожар на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону потушен

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Возгорание, которое произошло на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону, потушили. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Сведения о полной ликвидации пожара поступили от ведомства в 20:08 по московскому времени.

Информация о возгорании на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону появилась днем 27 июля. Там загорелся не только мусор, но и сухая трава вместе с ангаром.

Сперва площадь пожара составляла 1 тысяч квадратных метров, однако затем она выросла до 2 тысяч "квадратов". В тушении пожара были задействованы 55 человек и 27 единиц техники.

