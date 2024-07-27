Площадь пожара на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону выросла до 2 тыс "квадратов"

Фото: МЧС Ростовской области

Площадь возгорания, произошедшего на территории мусорного полигона в Советском районе Ростова-на-Дону, выросла до двух тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

Мусор загорелся в Ростове-на-Дону на площади 1 тысяча квадратных метров днем 27 июля. Огонь вспыхнул в Машиностроительном переулке, доме 18. Там горят мусор, грейдер и строительный вагончик.

К ликвидации возгорания привлечены 55 специалистов и 27 единиц техники. При этом пока информации о пострадавших не поступало.

