Мусор загорелся на площади в 1000 квадратных метров в Ростове-на-Дону

Фото: МЧС Ростовской области

Мусор загорелся в Ростове-на-Дону на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС по Ростовской области.

Огонь вспыхнул в Машиностроительном переулке, доме 18. Там горят мусор, грейдер и строительный вагончик.

Ранее три квартиры загорелись в многоквартирном доме в Ульяновске на улице Корунковой, 2/19. Прибывшие на место экстренные службы начали оперативно эвакуировать жильцов.

Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 200 "квадратов", а также эвакуировали 25 жильцов. В результате пожара погибли двухлетний ребенок и две женщины. По факту гибели людей и уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.

