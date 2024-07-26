Число погибших при пожаре в Ульяновске увеличилось до трех

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

При пожаре в Ульяновске погибли двухлетний ребенок и две женщины, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 200 "квадратов", а тажке эвакуировали 25 жильцов. Пострадавших госпитализировали в медучрежение. В ведомстве уточнили, что дознаватели МЧС РФ будут участвовать в выяснении причин возгорания.

По факту гибели трех человек и уничтожения имущества при пожаре в Ульяновске возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале СУ СК РФ по Ульяновской области.

По предварительной версии, пожар возник около 19:30 в результате хлопка в одной из квартир. На месте происшествия работают следователи и криминалисты для выяснения всех обстоятельств.

Три квартиры загорелись в многоквартирном доме в Ульяновске на улице Корунковой, 2/19, вечером 26 июля. Прибывшие на место экстренные службы начали оперативно эвакуировать жильцов. К борьбе с огнем привлекли 68 спасателей и 22 единицы техники.

Глава региона Алексей Русских уточнил, что в гостинице "Волга" организовали пункт временного размещения. Сейчас специалисты соцзащиты отрабатывают с семьями оказание необходимой помощи.